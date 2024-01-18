Tekirdağ'da Yaban Hayvanlarına 850 Kilogram Yem Bırakıldı

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 850 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tekirdağ Şube Müdürlüğünce kış şartlarıyla mücadele eden yaban hayvanlarının beslenmesi için çalışma yapıldı.

Ekipler, hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü yüksek kesimlerde, yaban hayvanlarının yaşadığı alanlara gitti.

Malkara ve Saray ilçelerinin yüksek kesimlerinde yaban hayvanları için farklı noktalara yaklaşık 850 kilogram yem bırakıldı.

Ekipler, kış boyunca bölgede av koruma ve yaban hayatı yemleme çalışmalarını sürdürecek.