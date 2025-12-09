Tekirdağ'da yaban domuzu gözlem kamerasına zarar verdi
Tekirdağ'da yaban hayatını gözlemlemek amacıyla Ganos Dağları'ndaki ormanlık alana kurulan fotokapana bir yaban domuzu zarar verdi. Kameraya yansıyan görüntülerde domuzun cihazı zarar vermek için iterek ve darbe yaparak incelediği görülüyor.
Hayvanseverler tarafından Ganos Dağları'ndaki ormanlık bölgeye yerleştirilen fotokapan, doğada yaşayan türlerin görüntülenmesi amacıyla kullanılıyordu.
Kameraya yansıyan görüntülerde, bir yaban domuzunun cihazı bir süre inceledikten sonra iterek ve darbeler uygulayarak zarar verdiği görüldü.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel