Tekirdağ'da yaban domuzu gözlem kamerasına zarar verdi

Tekirdağ'da yaban hayatını gözlemlemek için ormanlık alana kurulan fotokapana yaban domuzu zarar verdi.

Hayvanseverler tarafından Ganos Dağları'ndaki ormanlık bölgeye yerleştirilen fotokapan, doğada yaşayan türlerin görüntülenmesi amacıyla kullanılıyordu.

Kameraya yansıyan görüntülerde, bir yaban domuzunun cihazı bir süre inceledikten sonra iterek ve darbeler uygulayarak zarar verdiği görüldü.