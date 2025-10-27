Haberler

Tekirdağ'da Veteran Kadınlar Hentbol Turnuvası Düzenlendi
Güncelleme:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen veteran kadınlar hentbol turnuvasında 3 takım mücadele etti. Katılan takımlara ödüllerin verilmesiyle birlikte etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında veteran kadınlar Cumhuriyet Kadınları Hentbol Turnuvası için mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Hentbol Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği tarafından düzenlenen etkinlik Muratlı Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.

Düzenlenen törende, veteran hentbolculardan oluşan 3 takımın katıldığı kadınlara ödülleri verildi.

Turnuvayı izlemek için Tekirdağ'a gelen eski milli hentbolcu Ayten Altun, yaklaşık 30 sporcunun heyecanına ortak olduğunu söyledi.

Veteran hentbola ilginin her geçen gün arttığını aktaran Altun, Tekirdağ'da bu denli güzel bir turnuvanın düzenlenmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Tekirdağ Kadın Veteran Takımı Antrenörü Faruk Esen de turnuvaya katılmanın gururunu yaşadıklarını anlattı.

Tekirdağ Kadın Veteran Takımı Hentbol oyuncusu Özge Çiçek ise arkadaşlarıyla Cumhuriyetin 102. yılını kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
