Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Tokcan için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Tokcan için düzenlenen cenaze törenine katıldı. Tokcan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Barbaros Eski Camisi'ne getirildi. Gazi Tokcan'ın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Barbaros Mezarlığı'nda defnedildi. Vali Yıldırım, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. AA / Mesut Karaduman - Güncel Aziz Yıldırım Tekirdağ Kıbrıs Güncel Haberler

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