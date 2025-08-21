Tekirdağ'da, vefat eden gazi polis Serdar Çetkin için mevlit okutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce Orta Cami'de ikindi namazı sonrasında düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, Çetkin ve tüm şehitler için dua edildi.

Programa Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara cami çıkışında lokma ikram edildi.

Çetkin, 6 gün önce Tekirdağ'da solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, cenazesi Tekirdağ Yenişehir mezarlığına defnedilmişti.