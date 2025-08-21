Tekirdağ'da vefat eden gazi polis Serdar Çetkin için mevlit okutuldu

Tekirdağ'da vefat eden gazi polis Serdar Çetkin için mevlit okutuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da, vefat eden gazi polis Serdar Çetkin için mevlit okutuldu.

Tekirdağ'da, vefat eden gazi polis Serdar Çetkin için mevlit okutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce Orta Cami'de ikindi namazı sonrasında düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, Çetkin ve tüm şehitler için dua edildi.

Programa Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ali Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara cami çıkışında lokma ikram edildi.

Çetkin, 6 gün önce Tekirdağ'da solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, cenazesi Tekirdağ Yenişehir mezarlığına defnedilmişti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı

Türkiye'den gündem yaratacak İsrail kararı! Tam kısıtlama getirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.