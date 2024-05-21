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Tekirdağ'da Türk Mutfağı Haftası'nda Velimeşe bozası ikram edildi

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Tekirdağ'da düzenlenen 'Türk Mutfağı Haftası' etkinlikleri kapsamında, lise öğrencileri ve vatandaşlara coğrafi işaretli Velimeşe bozası dağıtıldı. Ergene Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan stantlarda, Türk mutfağının lezzetleri tanıtıldı ve Velimeşe bozasının coğrafi işaretine dikkat çekildi. Etkinlikler hafta boyunca devam edecek.

Tekirdağ'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında, lise öğrencilerine ve vatandaşlara coğrafi işaretli Velimeşe bozası ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Ergene Belediyesi ile İl Kültür ve Turzim Müdürlüğünce oluşuturulan stantlarda, öğrencilere ve vatandaşlara boza dağıtıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, yaptığı açıklamada, hafta kapsamında etkinliklere devam ettiklerini söyledi.

Türk mutfağının lezzetlerini tanıttıklarını aktaran Hacıoğlu, Velimeşe bozasının coğrafi işaretli olduğunu hatırlattı.

Hacıoğlu, hafta boyunca kente ait lezzetlerin tanıtımına devam edeceklerin belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

Velimeşe Tekirdağ Gastronomi Kültür Etkinlik Güncel Haberler

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