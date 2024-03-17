Tekirdağ'da Vatandaşlar Güneşli Havayı Sahilde Değerlendirdi
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü bir günde, vatandaşlar sahilde vakit geçirerek güneşin keyfini çıkardı. Bisiklete binenler, ailece yürüyüş yapanlar ve çocuklar parklarda eğlendi. Güneşli hava hafta ortasına kadar devam edecek.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşlar, güneşli havayı sahilde değerlendirdi.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü ilçede bazı vatandaşlar, sahildeki park ve yürüyüş alanlarında vakit geçirdi.
Güzel havayı fırsat bilen kimileri ise bisiklete bindi, ailece yürüyüş yaparak güneşin keyfini çıkardı.
Çocuklar ise aileleriyle parklarda eğlendi.
Kentte güneşli havanın hafta ortasına kadar etkili olması bekleniyor.