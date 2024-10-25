Tekirdağ'da "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi

Tekirdağ'da, "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları' programı gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından eğitim çağındaki çocukların gaziler ve şehit yakınlarıyla bir araya gelmesi amacıyla Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu'nda düzenlenen programda öğrenciler bayrak gösterisi sundu.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, etkinlikte Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu ifade eden Güler, "Bu topraklarda yaşamanın bedelini bugüne kadar ödedik bundan sonrada ödemeye devam edeceğiz. Biz teknolojide, ilimde, fende, ahlak ve yüksek karakterde eğer kendimizi geliştirirsek inşallah Türkiye Cumhuriyeti devletinin gelecekte büyük bir devlet olacağı, bütün coğrafyaya hükmedeceğine inanıyoruz." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir de programlarda, vatan sevgisi, şehitlik ve gaziliğin önemini anlattı.

Etkinlikte, gaziler Orhan Öndoğan ve Serdar Çektin yaşadıklarını öğrencilerle paylaştı, onların sorularını yanıtladı.