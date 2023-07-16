Tekirdağ'da Uzman Eller Projesi'ne başvuru yaparak projeden faydalanmaya hak kazanan girişimcilerle hibe sözleşmeleri imzalanıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, 2023 yılında hibe almaya hak kazanan üreticilerle sözleşme imzalamaya devam ettiklerini belirtti. Tarım ve hayvancılığa katkı verecek her türlü projeye destek sağladıklarını aktaran Öcal, üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesini amaç edindiklerini kaydetti. Marmaraereğlisi'nde ilçe müftüleri toplantısı yapıldı. Marmaraereğlisi ilçesinde ilçe müftüleri toplantısı gerçekleştirildi. Tekirdağ İl Müftüsü Mustafa Soykök'ün başkanlığında düzenlenen toplantıya, İlçe Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Belediye Başkanı Hikmet Ata, il müftü yardımcıları ve ilçe müftüleri katıldı. Toplantıda il ve ilçelerde yapılan din hizmetleri ile idari konular görüşüldü. Bakırköy'e atanan ilçe müftüsü Muhammed Ali Özer'e plaket takdim edilen toplantı, ilçe müftülerinin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.