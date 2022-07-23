Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler Hıdırağa Mahallesinde durumundan şüphelendikleri M.M ile T.T'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.M ile T.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Tekirdağ Narkotik Çorlu Güncel Haberler

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