Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı Güncel Haberler Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. Çorlu ilçesinde üzerinde uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı gözaltına alındı. Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Cemaliye Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri S.F'yi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 52 uyuşturucu hap, 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 450 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Çorlu Güncel Haberler

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