Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı - Haberler

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Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde üzerinde 301 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde üzerinde 301 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler Sultanköy kavşağında durumundan şüphelendikleri taksiyi durdurdu.

Takside yolcu olarak bulunan E.K'nin üzerinde yapılan aramada 301 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Marmaraereğlisi Tekirdağ Güncel Haberler

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