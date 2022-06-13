Tekirdağ'da üzerinde 301 uyuşturucu hap bulunan kişi yakalandı Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde üzerinde 301 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde üzerinde 301 uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler Sultanköy kavşağında durumundan şüphelendikleri taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan E.K'nin üzerinde yapılan aramada 301 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. AA / Mesut Karaduman - Güncel Marmaraereğlisi Tekirdağ Güncel Haberler

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