Tekirdağ'da Uyuşturucuyla Yakalanan 5 Kişi Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde uyuşturucu madde bulunduran 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetin operasyonları sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel