Tekirdağ'da Uyuşturucu Zanlıları Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde, uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy'de şüpheli gördükleri kişileri durdurdu ve üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel