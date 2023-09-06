Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Tekirdağ'ın Şarköy, Çorlu, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Şarköy ve Çorlu ilçelerinde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen S.Ç. ve S.B. gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada bir tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Sürücü S.Ç. gözaltına alındı.

Çerkezköy ilçesinde de şüphe üzerine durdurulan Ş.G'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 16 mermi ele geçirildi.