Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Operasyonu
Tekirdağ'ın Şarköy, Çorlu, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler Şarköy ve Çorlu ilçelerinde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen S.Ç. ve S.B. gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Süleymanpaşa ve Çorlu ilçesinde 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada bir tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Sürücü S.Ç. gözaltına alındı.
Çerkezköy ilçesinde de şüphe üzerine durdurulan Ş.G'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ve 16 mermi ele geçirildi.