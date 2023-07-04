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Tekirdağ'da uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tekirdağ'da uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Güncel Haberler

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapılan operasyonda bir şüpheli üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara teslim edildi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde H.U'yu durdurdu.

Cebinden bir miktar bonzai ele geçirilen H.U, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

-Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tekirdağ'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Topağaç Mahallesi'nde R.D.S'nin üzerinde yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Jandarma Tekirdağ Güncel Haberler

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