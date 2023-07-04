Tekirdağ'da uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yapılan operasyonda bir şüpheli üzerinde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara teslim edildi.