Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Tutuklama
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulunduran iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tekirdağ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız silah ve uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi.
Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 63 tüfek fişeği ve 26 tabanca fişeği, uyuşturucu emdirilmiş 18 peçete, 2 hassas terazi ve 1 kutu aseton ele geçirildi.
Operasyonda Y.C. ve U.T. gözaltına alındı.
Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden U.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.