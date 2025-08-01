Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Tutuklama

Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde bulunduran iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ruhsatsız silah ve uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 3 farklı adrese operasyon düzenledi.

Söz konusu adreslerdeki aramalarda, 3 ruhsatsız av tüfeği, 63 tüfek fişeği ve 26 tabanca fişeği, uyuşturucu emdirilmiş 18 peçete, 2 hassas terazi ve 1 kutu aseton ele geçirildi.

Operasyonda Y.C. ve U.T. gözaltına alındı.

Cumhuriyet savcılığına çıkartılan şüphelilerden U.T. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey

Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Ataizi nafakayı az buldu, mahkemeye başvurdu

"Yetmiyor!" dedi, mahkemeye koştu! İşte istediği nafaka ücreti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.