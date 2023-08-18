Tekirdağ'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu

Tekirdağ'ın Kapaklı ve Malkara ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve kaçak sigaraya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.