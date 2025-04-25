Tekirdağ'da Uyuşturucu Üretimi İçin İklimlendirme Sistemiyle Yetiştirilen Hint Keneviri Ele Geçirildi

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, evinde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla F.Ö'nün ikametinde arama yaptı. Evde 346 gram skunk, iki iklimlendirme çadırı, üç vantilatör, termometre, fanlar, bitki besleyici sıvı, aydınlatma sistemi ve hassas terazi ele geçirildi.

Evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştirip sentetik uyuşturucu ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan F.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.