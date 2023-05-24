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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Ergene, Kapaklı, Çorlu ve Marmaraereğlisi ilçelerindeki bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ç, D.Y, A.T, E.E, F.A. ve K.A.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Tekirdağ Güncel Haberler

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