Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 2 gram eroin, 15 gram metanfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 965 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Ç, B.E. ve B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.