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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 2 gram eroin, 15 gram metanfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 965 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.Ç, B.E. ve B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tekirdağ Güncel Haberler

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