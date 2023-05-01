Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda 2 gram eroin, 15 gram metanfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 965 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.Ç, B.E. ve B.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel