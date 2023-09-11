Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde ve 2 evde yaptığı aramada, 198 gram bonzai, 60 gram esrar, 127 uyuşturucu hap, 11,78 gram uyuşturucu madde, tabanca, hassas terazi, öğütücü, 11 bin 85 lira para ele geçirdi.

Birçok suçtan aranması olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler sulh ceza hakimliğince tutuklandı.