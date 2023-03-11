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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda Çorlu ilçesinde bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, 22 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 25 lira ele geçirildi.

Adreslerde yakalanan S.K. S.Ç. ve A.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tekirdağ Güncel Haberler

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