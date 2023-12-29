Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Zanlı Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine ve suça karışanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Çorlu, Kapaklı ve Marmaraereğlisi ilçelerinde bazı adres ve otomobillerde arama yaptı.
Aramalarda, 23 gram esrar, 2 gram sentetik uyarıcı, 2 gram eroin, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Operasyonlarda, İ.K, B.Ş, D.İ, E.T, S.T, İ.E, A.D.K, ve İ.K. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemleri sürüyor.