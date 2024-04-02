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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Çerkezköy, Çorlu ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 100 gram sentetik uyarıcı, 76 uyuşturucu hap, 10 gram eroin, hassas terazi ve bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Çerkezköy Tekirdağ Çorlu Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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