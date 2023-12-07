Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor. Aramalarda, 60 gram metamfetamin, 4 gram skunk, uyuşturucu kullanma aparatı, tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adreslerdeki 8 zanlı gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 60 gram metamfetamin, 4 gram skunk, uyuşturucu kullanma aparatı, tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adreslerdeki 8 zanlı gözaltına alındı.