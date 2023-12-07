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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor. Aramalarda, 60 gram metamfetamin, 4 gram skunk, uyuşturucu kullanma aparatı, tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adreslerdeki 8 zanlı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, 60 gram metamfetamin, 4 gram skunk, uyuşturucu kullanma aparatı, tüfek ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adreslerdeki 8 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güvenlik Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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