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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Zanlı Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı. Aramalarda 712 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 485 lira ele geçirildi. Operasyonlarda Ö.A, M.B, H.E, G.A, S.Ş, S.T. ve B.Ş. gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adres ve araçlarda arama yaptı. Aramalarda 712 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 485 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda Ö.A, M.B, H.E, G.A, S.Ş, S.T. ve B.Ş. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler

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