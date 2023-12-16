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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

16 Aralık 2023 09:14 Güncelleme: 09:16 Abone Ol

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önleme çalışmalarını sürdürüyor. Hayrabolu ve Çorlu ilçelerinde yapılan aramalarda, 340 uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ve 77 av tüfeği fişeği ele geçirildi. K.K, N.E, F.G, G.G, M.K, G.G. ve F.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı.