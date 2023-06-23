Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Zanlı Tutuklandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi, 18 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler işlemleri sonrası serbest bırakıldı.