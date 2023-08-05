Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 6 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şarköy, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler Şarköy, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, S.Ü, B.D, B.C, F.O, S.A. ve D.Y. gözaltına alındı.