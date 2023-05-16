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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 6 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, N.O, B.S, Y.Ö, E.B, M.K. ile M.Ş.E. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tekirdağ Güncel Haberler

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