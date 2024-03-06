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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 42 uyuşturucu hap, 15 gram skunk, 13 gram esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki operasyonlarda, 42 uyuşturucu hap, 15 gram skunk, 13 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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