Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerin Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda 97 gram metamfetamin, 50 uyuşturucu hap, 10 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda S.A. B.K. R.D. ve M.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.