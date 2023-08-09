Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda metamfetamin, uyuşturucu hap, para ve hassas terazi ele geçirildi.