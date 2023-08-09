Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Zanlı Gözaltına Alındı
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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda metamfetamin, uyuşturucu hap, para ve hassas terazi ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekiplerin Kapaklı ve Ergene ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.
Aramalarda 217 gram metamfetamin, 47 uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 200 lira para ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda Z.G. H.K. ve A.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel