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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bu kapsamda Çorlu ilçesinde bazı adreslerde arama yaptı. Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Ç.B. ve M.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Çorlu ilçesinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ç.B. ve M.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler

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