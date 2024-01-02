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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 12 Zanlı Gözaltına Alındı

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Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 12 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, Çorlu ile Çerkezköy ilçelerinde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda uyuşturucu ele geçirildi. Adreslerdeki, 12 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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