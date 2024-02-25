Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 11 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa, Çorlu ve Şarköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.