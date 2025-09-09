Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Şüphesiyle 9 Gözaltı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen polis denetimlerinde, uyuşturucu ile yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapaklı, Çerkezköy, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde durumundan şüphelendiği 9 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel