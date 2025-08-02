Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Tutuklandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu bulundurması nedeniyle gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, evinde 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen zanlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, Hıdırağa Mahallesi'nde, F.B'nin evinde yaptığı aramada, 1 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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