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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 9 Zanlı Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 9 zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 420 sentetik ecza, 55 gram esrar, 28 gram eroin ve 6 bin 850 lira ele geçirildi.