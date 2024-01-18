Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 14 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Süleymanpaşa, Şarköy ve Çorlu ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde arama yapıldı.

Aramalarda, 170 gram sentetik esrar, 40 gram esrar, 20 sentetik ecza hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 vantilatör, 4 termometre ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.

Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.