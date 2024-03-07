Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kapaklı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonlarda 2 kilogram bonzai, 20 gram metamfetamin, 10 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.