Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 13 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonlarda 2 kilogram bonzai, 20 gram metamfetamin, 10 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Kapaklı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki operasyonlarda 2 kilogram bonzai, 20 gram metamfetamin, 10 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.