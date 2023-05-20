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Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 10 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 10 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 10 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki bazı adres ve araçlarda arama yaptı.

Aramalarda 37 gram eroin, 69 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1100 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K, G.Ö, G.E, F.K, M.I, E.E, Ş.Y, A.A, Y.C. ve H.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ Güncel Haberler

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