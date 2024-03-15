Tekirdağ'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 174 gram esrar, 15 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Süleymanpaşa, Çorlu ve Şarköy ilçelerindeki belirlenen adreslerdeki aramalarda, 174 gram esrar, 15 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.