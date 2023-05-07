Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla son 3 ayda 10 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da son 3 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucu ticaretine yönelik çalışmaları sürüyor.

Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 39 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 1 kilogram 344 gram esrar, 121 gram eroin, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 27 bin 600 Lira ve 94 tabanca mermisi ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. F.Y. B.B. M.Ç. S.M. G.Ç. H.A. R.T. S.A. ve E.K. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerden G.Ç. ve Ç.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 27 şüpheli hakkında ise işlem yapıldı.