Tekirdağ'da Uyuşturucu Şüphesiyle 5 Kişi Gözaltına Alındı
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalandığı belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki kontrollerde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel