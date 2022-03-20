Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Aydoğdu ve Karadeniz Mahallesi'nde belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, küçük paketlerde 70 paket metamfetamin, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili F.E. S.S. A.T. ve S.K gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. ve S.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.