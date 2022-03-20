Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

AA - Mesut Karaduman - Güncel
 - Güncelleme:
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda Aydoğdu ve Karadeniz Mahallesi'nde belirlenen adreslerde yaptıkları aramada, küçük paketlerde 70 paket metamfetamin, 10 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Olayla ilgili F.E. S.S. A.T. ve S.K gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.E. ve S.K. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Tekirdağ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title