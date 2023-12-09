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Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

9 Aralık 2023 11:25 Son Güncelleme: 11:26 Abone Ol

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmaları kapsamında Altınova ve Barbaros Mahallelerinde D.T'nin ikametlerine operasyon düzenledi. Ekipler adreslerde 210 gram skunk ve 10 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.