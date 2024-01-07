Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde yapılan aramalarda, 26 gram eroin ve 9 gram esrar ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.