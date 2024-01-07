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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı

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Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, 26 gram eroin ve 9 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerce Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde yapılan aramalarda, 26 gram eroin ve 9 gram esrar ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Tekirdağ Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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