Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı
Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda, 26 gram eroin ve 9 gram esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerce Süleymanpaşa ve Ergene ilçelerinde bazı otomobil ve adreslerde yapılan aramalarda, 26 gram eroin ve 9 gram esrar ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.