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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı

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Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 265 gram esrar, 100 sentetik ecza hap ve 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 265 gram esrar, 100 sentetik ecza hap ve 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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