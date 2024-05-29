Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise 265 gram esrar, 100 sentetik ecza hap ve 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çorlu, Marmaraereğlisi, Malkara ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 265 gram esrar, 100 sentetik ecza hap ve 60 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.